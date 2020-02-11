中國財經

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，多間航空公司大幅削減航班。波音公司民用飛機營銷副總裁Randy Tinseth認為，疫情對於那些運營涉及中國及亞太地區航線的航空公司來說，是一個挑戰。

Tinseth接受外電採訪時稱，波音的所有客戶毫無疑問都會承受壓力，包括中國客戶、任何與中國有聯繫的客戶，以及亞太地區之內以及往返該地區的客戶。但他稱，中國是一個有潛力的大市場，從長遠來看需求將恢復。

Tinseth又透露，波音737 MAX將於今年中期復飛。