中國財經

路透引述銀行業消息人士透露，包括內地外賣餐點平台美團點評(03690)和智能手機製造商小米(01810)在內的300多家中國企業，正尋求總計至少574億元(人民幣．下同)的銀行貸款，以應對新型冠狀病毒肺炎疫情帶來的影響。

內地部分城市已封城，暫時封閉一些交通幹道，並關閉人群聚集場所，這打擊了經濟增長。中國社會科學研究院經濟學家張明曾表示，受疫情拖累，中國今年首季經濟增速可能會降至5%。工廠推遲復工將令製造業放緩，並給全球供應鏈造成拖累。

消息人士稱，在北京提出貸款申請的企業或將獲得快速審批和優惠利率。銀行擁有放貸的最終決定權，利率可能與提供給銀行頂級客​​戶的利率持平。

市財政局發給北京市銀行兩份企業名單副本。根據名單，小米正尋求50億元的貸款，用於生產和銷售包括口罩和溫度計在內的醫療設備。美團點評申請40億元貸款，部分用於幫助為疫情中心武漢的醫務人員提供免費食品和送貨服務的融資。受疫情影響嚴重的滴滴出行，正尋求5000萬元貸款。

另外，總部位於北京的互聯網安全公司奇虎360正尋求10億元的貸款，用於購買醫療相關產品，並為追蹤和控制病毒擴散的應用程序相關工作提供資金。

人臉識別初創公司曠視科技申請1億元貸款，用於開發包括提高人群中戴口罩個人的識別準確度在內的新技術。

美團點評、滴滴、小米和曠視科技均拒絕置評，奇虎360及北京市財政局未回覆置評。