中國財經

人民幣兌美元中間價連續第二日下調，今日報6.9897，較上日報6.9863，下調34點子或0.05%。

今日中間價較上日下午4時30收報6.9853，跌44點子；較上日晚上11時30分報6.9875，跌22點子。