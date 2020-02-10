中國財經

受春節及新型肺炎疫情影響，中國1月通脹升穿「5」，創逾8年高，分析人士預計一季度通脹都將呈現高位運行態勢。

國家統計局公布，1月居民消費價格指數(CPI)按年升5.4%，較上月升0.9個百分點，高於市場預期升4.9%。食品價格按年上漲20.6%，當中豬肉價格按年飆升1.16倍，鮮菜價格亦升17.1%。

1月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升0.1%，扭轉上月跌勢，是2019年5月以來最高。去年12月PPI按年下跌0.5%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，CPI按年漲幅擴大既有春節及新冠肺炎疫情影響的因素，也有今年與去年春節錯月、去年對比基數較低的因素。據測算，在1月份5.4%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為4個百分點，新漲價影響約為1.4個百分點。

董莉娟稱，1月食品價格上漲影響CPI升約4.1個百分點；非食品價格影響CPI上漲約1.29個百分點。1月湖北CPI按月升1.5%，按年升5.5%，漲幅與全國大體相當，反映了當地市場保供穩價工作在有關方面支持下取得積極成效。

交通銀行金融研究中心表示，CPI漲幅破5主要是受春節、翹尾因素比較高、還有肺炎疫情的影響，預計2月會回落到5%以內，因翹尾因素下降，而且受疫情影響，需求會偏弱一些。PPI轉正符合此前的判斷，因本來就是趨勢性回升的狀況，而且穩增長政策力度在加大。

光大銀行金融市場部分析師指出，CPI按年漲幅在2月有望小幅回落至5.2%附近，但通脹明顯回落要到二季度。今年春節錯位導致高基數，隨着春節對食品拉動作用減弱，預計豬肉供給逐步改善，豬肉價格將重回放緩軌道。

招商證券表示，CPI中的基數因素1月份是4個百分點，是全年最高，往後看是逐級回落，上半年應在3左右，下半年會落到3以下。從政策目標看，現在增長和就業的重要性都是要高於結構性漲價的，價格水平現在並不是貨幣政策的主要考量因素。受疫情影響，一季度GDP按年增速可能會降至5%左右。