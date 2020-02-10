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研究機構:疫情累手機首季生產量跌12%

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市場研究機構TrendForce發布最新調查，指中國工廠延後復工及實施人流管制，將明顯衝擊智能手機產出，因而下調第一季智能手機總生產量至2.75億部，按年跌約12%，為近5年來新低。

TrendForce認為，買家的消費力亦會大減，但因大部分需求僅遞延而非消失，故對今年生產規劃不作過度悲觀預測。

手機供應鏈方面，報告指出，內地工廠延遲復工，以及人力回流不確定，零組件在2月的交貨將被延遲，並影響整機生產進度。但因首季一向是手機生產的淡季，加上農曆新年前備貨尚有庫存，初步估計手機組裝廠於今日復工後，雖不至於立即斷鏈，但後續要視乎上游供應鏈的復工及海關通行情況而定。

至於在農曆新年前已面臨供貨緊缺的主、被動元件、鏡頭等，由於市場庫存本來就緊張，加上部分零組件需要大量人手，有機會出現更嚴峻的缺料危機。

對於三大智能手機品牌的生產量，TrendForce估計會受到不同程度的影響，其中，蘋果公司第一季整機總生產量較原先預期下調約10%，至4100萬部。報告指出，蘋果實行在家工作，下半年新機開發進度或被拖延。短期而言，人力及部分新機用物料的供應受阻，將直接衝擊即將推出的iPhone SE2或稱iPhone 9的首輪發布。

華為因美國實體清單管制，轉為主攻中國內需市場，受農曆新年銷售遲滯的嚴重影響，首季生產表現大幅下調15%，至僅4250萬部。

三星主要生產據點在越南，加上在中國的市佔僅2%，料受疫情影響最細；但因部分零組件依靠中國供應，其第一季的總生產量下調3%，至7150萬支部。

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