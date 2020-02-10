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德國保險巨擘安聯集團(Allianz)旗下貿易信用保險公司裕利安宜(Euler Hermes)發表報告，稱受新型冠狀病毒肺炎影響，目前中國生產基本停頓的狀態下，全球向中國輸出的貨品及服務的出口損失，每周可達260億美元(約2028億港元)，因此下調2020年全球貿易增幅0.5個百分點，降至1.3%，香港、美國、日本、韓國及德國將最受影響。

報告指出，上述貨品及服務貿易的每周損失，相當於2020年全球商品進口關稅提高1個百分點，超過去年中美貿易戰的影響，此為0.7個分點。在商品貿易方面，受影響最大的為香港、韓國、日本、德國和美國，每周損失或達到180億美元。

在服務方面，中國的出差旅費用佔全球20%，美國佔比11%，歐洲佔30%左右。這意味着全球每周潛在損失約60億美元。此外，與運輸服務相關的損失可能達到每周20億美元。

裕利安宜表示，假如中國的商業中斷持續時間不超過一個月，而商業活動在三個月後能恢復正常，對宏觀經濟的影響應仍可控。今年首季全球GDP增長料減慢0.3個百分點，下跌至增長2%。

雖然該行認為新冠病毒疫情造成的負面溢出效應不會持續超過三個月，但其對全球經濟是否足夠強勁，並能彌補到之前的損失存疑，因下半年的增長速度將受到受美國主導的不確定所限制。總體而言，該行認為製造業和全球商品貿易的衰退將於上半年持續。

裕利安宜下調對中國今年的經濟增長預測，料放緩0.3個分點至增長5.6%、歐羅區則下調0.1個百分點至0.9%，以及調低其他多個經濟體的經濟預測，其對2020年全球經濟增長預測下調0.1個百分點至2.3%。

該行並預期，主要央行貨幣政策保持積極，歐洲央行及聯儲局更有可能在上半年再次減息，因新冠肺炎爆發期間中國的隔離措施，可能對歐羅區和美國的貿易產生重大負面影響。