中國財經

中國電訊設備商華為表示，將為全體合作夥伴提供大量支持。

華為在微博發布致合作夥伴的公開信指出，目前疫情給各行業帶來極大挑戰，產業鏈上下游面臨着嚴峻考驗，承諾華為是最可靠的支柱，有能力、有信心提供最有力的保障，並肩共度難關。

華為表示，將向全體合作夥伴提供系列專項支持，包括助夥伴復工；緩解夥伴經營壓力，聯合融資類夥伴，為有需要的核心合作夥伴提供融資方案；延長維保及例外服務；贈送醫療協作系統；激勵醫療解決方案；延期夥伴能力覆核；確保激勵實時發放；開展多種形式線上賦能；獎勵貢獻突出的合作夥伴。