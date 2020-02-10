中國財經 國際財經

中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市場注視工廠的復工情況。外電報道，美國電動車廠特斯拉(Tesla)表示，旗下上海工廠今日已恢復生產。另外，大型韓企三星、LG、SK的中國工廠亦會恢復運作。

韓媒引述消息人士報道，多家韓企的中國工廠於今日恢復運營，但疫情令工人返廠延遲，工廠若要全面恢復生產仍需要一段時間。

而今日復工的工廠包括三星電子、LG電子的家電工廠、LG Display的LCD模塊工廠、LG化學和SK Innovation的電池工廠。另浦項製鐵預計於周五(4日)重啟武漢工廠。