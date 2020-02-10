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今日 09:42 中國財經

中國1月CPI按年升5.4% 創逾8年高

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中國上月通脹升穿「5」，創逾8年新高，並高於市場預期。

國家統計局公布，今年1月居民消費價格指數(CPI)按年升5.4%，較上月升0.9個百分點，並高於市場預期的4.9%。

按年比，食品價格大幅上漲20.6%，非食品價格升1.6%。按月比，1月CPI按月升1.4%，其中，食品價格按月升4.4%，非食品價格按月升0.6%。

1月份，食品煙酒類價格按年飆升15.2%，影響CPI升約4.52個百分點。食品中，畜肉類價格飆升76.7%，影響CPI升約3.38個百分點，其中豬肉價格更急升1.16倍，影響CPI升約2.76個百分點；鮮菜價格亦升17.1%，影響CPI升約0.45個百分點。

按月比，1月食品煙酒類價格升3.1%，影響CPI升約1.01個百分點。食品中，鮮菜價格升15.3%，影響CPI升約0.39個百分點；畜肉類價格升6.1%，影響CPI升約0.43個百分點，其中豬肉價格升8.5%，影響CPI升約0.39個百分點。

1月，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升0.1%，按月則持平。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，1月CPI升幅擴大，主要是受春節及新型冠狀病毒感染的肺炎疫情因素影響。1月份，湖北CPI按月升1.5%，按年升5.5%，漲幅與全國大體相當，反映當地市場保供穩價工作在有關方面支持下取得積極成效。

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