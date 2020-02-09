熱門：

今日 11:48 中國財經

滬出台28條扶持企業措施應對疫情

放大圖片

為全力支持企業抗擊肺炎疫情，減輕企業負擔，上海市宣布出台28條綜合政策舉措，包括加大對防疫重點企業財稅支持力度、減免企業房屋租金、對相關企業和個人給予稅收優惠等。

上海市政府官方微信公眾號周六發布的政策舉措稱，要加強對防疫重點企業專項金融信貸支持；拓寬疫情防控相關企業直接融資渠道；強化保險保障作用；支持重點防疫物資供銷企業擴產增能、增加進口；對進口防疫物資實行稅收優惠。

鼓勵開發性、政策性、國有大型商業銀行的在滬分行和地方法人銀行積極使用人民銀行專項再貸款政策，支持在滬金融機構通過發行金融債券、特定用途債券等，將所籌資金用於疫情防控相關領域。

充分發揮在滬金融市場作用，為疫情防控相關企業加強服務，支持其發行上市、再融資、併購重組，發行債券、資產支持證券等。支持鼓勵與疫情防控相關的科技創新企業在上交所科創板上市。

減免企業房屋租金。中小企業承租上海市國有企業的經營性房產從事生產經營活動的，先免收2月、3月兩個月租金；鼓勵大型商務樓宇、商場、園區等各類市場運營主體為實體經營的承租戶減免租金。

對因疫情影響導致按期繳納稅款有困難，符合延期繳納稅款條件，依法准予延期繳納稅款，最長期限不超過3個月。對相關企業和個人給予稅收優惠。疫情防控期間，按照定期定額納稅的個體工商戶依法免於繳納定額稅款。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads