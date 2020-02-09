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為全力支持企業抗擊肺炎疫情，減輕企業負擔，上海市宣布出台28條綜合政策舉措，包括加大對防疫重點企業財稅支持力度、減免企業房屋租金、對相關企業和個人給予稅收優惠等。

上海市政府官方微信公眾號周六發布的政策舉措稱，要加強對防疫重點企業專項金融信貸支持；拓寬疫情防控相關企業直接融資渠道；強化保險保障作用；支持重點防疫物資供銷企業擴產增能、增加進口；對進口防疫物資實行稅收優惠。

鼓勵開發性、政策性、國有大型商業銀行的在滬分行和地方法人銀行積極使用人民銀行專項再貸款政策，支持在滬金融機構通過發行金融債券、特定用途債券等，將所籌資金用於疫情防控相關領域。

充分發揮在滬金融市場作用，為疫情防控相關企業加強服務，支持其發行上市、再融資、併購重組，發行債券、資產支持證券等。支持鼓勵與疫情防控相關的科技創新企業在上交所科創板上市。

減免企業房屋租金。中小企業承租上海市國有企業的經營性房產從事生產經營活動的，先免收2月、3月兩個月租金；鼓勵大型商務樓宇、商場、園區等各類市場運營主體為實體經營的承租戶減免租金。

對因疫情影響導致按期繳納稅款有困難，符合延期繳納稅款條件，依法准予延期繳納稅款，最長期限不超過3個月。對相關企業和個人給予稅收優惠。疫情防控期間，按照定期定額納稅的個體工商戶依法免於繳納定額稅款。