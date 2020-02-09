中國財經

內地新型肺炎疫情持續蔓延，中國各部委正加快出台金融支持疫情防控有關政策。國家發展改革委周六發出通知稱，多措並舉支持疫情地區和疫情防控企業的債券融資需求，允許受疫情影響嚴重企業申請發行新的企業債，專項用於償還今年內即將到期的企業債本金及利息。

國家發改委發布關於疫情防控期間做好企業債券工作的通知，稱支持企業債募集資金用於疫情防控相關醫療服務、科研攻關、醫藥產品製造以及疫情防控基礎設施建設等項目，在償債保障措施完善的情況下，可適當放寬該類項目收益覆蓋要求。

允許企業債募集資金用於償還或置換前期因疫情防控工作產生的項目貸款。鼓勵信用優良企業發行小微企業增信集合債券，為受疫情影響的中小微企業提供流動性支持。

允許債券發行人使用不超過40%的債券資金用於補充營運資金；對於自身資產質量優良、募投項目運營良好，但受疫情影響嚴重的企業，允許申請發行新的企業債券專項用於償還2020年內即將到期的企業債券本金及利息。

設立申報「綠色通道」。受疫情影響較大的企業以及疫情防控重點保障企業新申請企業債券的，企業可直接向發改委報送申報材料，實行「即報即審」，安排專人對接、專項審核，並比照發改委「加快和簡化審核類」債券審核程序辦理；並實行非現場業務辦理。

發改委還要求穩妥做好本息兌付。疫情期間涉及債券還本付息的，發行人應盡早安排償債資金，確保順利完成本息兌付。確需召開債券持有人會議的，鼓勵以視頻或電話會議等非現場方式召開，並可合理簡化召集召開程序。