中國財經

上證指數早段跌幅收窄，現跌2點。

上證指數現報2863點，跌2點或0.1%，最低見2848點，跌17點或0.62%，成交1634.21億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10594點，跌6點或0.06%，低見10514點，跌86點或0.82%，成交2565.53億元。

滬深300指數報3883點，跌16點或0.42%；創業板指數報2015點，升3點或0.16%。

各板塊個別發展，半新股漲逾4%；化工股漲近1%；房地產、石油、有色金屬、鋼鐵股靠穩；金融、水泥、煤炭、電力股則偏軟。