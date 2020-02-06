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美國財長努欽(Steven Mnuchin)重申，在第二階段貿易協議，美國有可能下調對中國的關稅，並且不認為中國在履行協議承諾方面會有問題。

他續稱，美國正在非常密切地關注新型冠狀病毒疫情，而兩周後將能更好地了解疫情。

中國國務院關稅稅則委員會今日決定，為促進中美經貿關係健康穩定發展，調整對原產於美國約750億美元進口商品的加徵關稅措施。自2月14日下午1時01分起，去年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，加徵稅率調整為2.5%。