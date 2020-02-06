內地股市承接昨日的升勢，今日繼續收漲。深成指反覆走高，全日收市報10601點，漲295點或2.9%，成交5548.56億元(人民幣‧下同)。
「深股通」全日有44.75億元資金淨流入。(據港交所提供的「深股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)
「深股通」十大成交個股：
內地股市承接昨日的升勢，今日繼續收漲。深成指反覆走高，全日收市報10601點，漲295點或2.9%，成交5548.56億元(人民幣‧下同)。
「深股通」全日有44.75億元資金淨流入。(據港交所提供的「深股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)
「深股通」十大成交個股：
第一為寧德時代(300750.SZ)；錄5.44億元淨入。
第二為格力電器(000651.SZ)；錄3.86億元淨入。
第三為京東方A(000725.SZ)：錄89萬元淨出。
第四為五糧液(000858.SZ)；錄7029萬元淨出。
第五為立訊精密(002475.SZ)；錄1.13億元淨出。
第六為邁瑞醫療(300760.SZ)；錄3.1億元淨入。
第七為平安銀行(000001.SZ)；錄2.88億元淨入。
第八為TCL集團(000100.SZ)；錄1.08億元淨入。
第九為華蘭生物(002007.SZ)；錄2.89億元淨入。
第十為海康威視(002415.SZ)；錄4661萬元淨入。