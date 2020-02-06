中國財經

內地股市承接昨日的升勢，今日繼續收漲。上證指數漲1.72%，連續第3日走強。市場交投熾熱，兩市成交合計升至9134億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開0.31%後一度走軟，早段止跌回升，其後升幅擴大，全日收市報2866點，漲48點或1.72%，最高見2876點，漲58點或2.08%；低見2807點，跌10點或0.37%，成交3585.83億元。

深成指亦反覆走高，全日收市報10601點，漲295點或2.87%，最高見10633點，漲327點或3.18%；低見10214點，跌90點或0.88%，成交5548.56億元。

滬深300指數報3899點，漲71點或1.86%；創業板指數報2012點，漲72點或3.74%。

各板塊全線向好，化工、石油股漲逾3%；煤炭股漲逾2%；房地產、金融、有色金屬、電力、水泥、鋼鐵股漲逾1%。

人民銀行周一及周二合共進行1.7萬億元逆回購操作後，周三及周四連續兩日暫停逆回購操作。人行表示，目前流動性總量充足，可完全滿足市場流動性需求。

國務院關稅稅則委員會決定，為促進中美經貿關係健康穩定發展，下周五調整對原產於美國約750億美元(約5850億港元)進口商品的加徵關稅措施。