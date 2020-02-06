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標普:新肺炎威脅全球汽車業供應鏈

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標普全球評級認為，新型冠狀病毒的疫情威脅全球汽車行業的供應鏈以及重振希望。

為防止新冠病毒持續擴散，內地多間工廠停產，多個國家亦推出限制人員流動等措施，標普表示，防疫相關措施將破壞全球汽車供應鏈，並可能澆熄中國汽車業溫和復甦的希望。

標普推測，中國可能會延續停產舉措，以限制疫情蔓延風險，有可能影響中國一半的汽車及零部件生產。

稍早前，美國電動車製造商特斯拉(Tesla)高層稱，原定2月交付予中國客戶、在上海工廠生產的Model 3型號電動車，由於新型肺炎疫情蔓延而要推遲交付時間。

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