熱門：

今日 01:20 國際財經 中國財經

沃達豐將華為剔出歐洲網絡建設核心

放大圖片

英國政府早前宣布，只允許中國電訊設備商華為有限度參與當地5G網絡建設，龍頭電訊營運商沃達豐(Vodafone)作出呼應，表示已決定將華為剔出旗下歐洲網絡建設核心。

沃達豐行政總裁Nick Read周三向記者稱，將華為排除於核心之外，是因應倫敦政府及歐盟的指引。未來5年，沃達豐將額外承擔約2億歐羅(折合約17億港元)成本。

沃達豐過往在英國市場並無依賴華為供應設備，因此只須作出小量調整，就能符合英國政府有關華為參與市場的新指引。沃達豐在西班牙及歐洲一些小型市場，則依賴華為作為核心供應商。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads