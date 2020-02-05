A股早段升幅擴大，上證指數升逾1%，深成指更漲近3%。
上證指數現報2824點，漲41點或1.49%，成交1246.05億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10387點，漲298點或2.95%，成交1964.24億元。
滬深300指數報3841點，漲56點或1.48%；創業板指數報1956點，漲73點或3.93%。
各板塊全線走高，半新股漲逾10%；化工、有色金屬股漲逾3%；鋼鐵、煤炭股漲逾2%；房地產、水泥、電力、石油股漲逾1%；金融股靠穩。
今日 10:27 中國財經
A股早段升幅擴大，上證指數升逾1%，深成指更漲近3%。
上證指數現報2824點，漲41點或1.49%，成交1246.05億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10387點，漲298點或2.95%，成交1964.24億元。
滬深300指數報3841點，漲56點或1.48%；創業板指數報1956點，漲73點或3.93%。
各板塊全線走高，半新股漲逾10%；化工、有色金屬股漲逾3%；鋼鐵、煤炭股漲逾2%；房地產、水泥、電力、石油股漲逾1%；金融股靠穩。
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