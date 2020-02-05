內地股市開市向好，上證指數高開9點。
上證指數開市報2792點，升9點或0.33%；現報2786點，升2點或0.11%。
深成指開市報10159點，升69點或0.69%；現報10166點，升76點或0.76%。
滬深300指數開市報3801點，升15點或0.41%；創業板指數開市報1908點，漲26點或1.4%。
各板塊普遍上升，半新股漲逾4%；化工、有色金屬、石油、電力、煤炭、鋼鐵、水泥、金融、房地產股靠穩；紡織機械股則偏軟。
今日 09:34 中國財經
內地股市開市向好，上證指數高開9點。
上證指數開市報2792點，升9點或0.33%；現報2786點，升2點或0.11%。
深成指開市報10159點，升69點或0.69%；現報10166點，升76點或0.76%。
滬深300指數開市報3801點，升15點或0.41%；創業板指數開市報1908點，漲26點或1.4%。
各板塊普遍上升，半新股漲逾4%；化工、有色金屬、石油、電力、煤炭、鋼鐵、水泥、金融、房地產股靠穩；紡織機械股則偏軟。
|下一篇：
|【跨市博弈】凡事忌立場先行 持對沖減低吸心理壓力
|上一篇：
|人行:流動性總量充足 今日無逆回購操作