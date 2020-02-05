中國財經

內地股市開市向好，上證指數高開9點。

上證指數開市報2792點，升9點或0.33%；現報2786點，升2點或0.11%。

深成指開市報10159點，升69點或0.69%；現報10166點，升76點或0.76%。

滬深300指數開市報3801點，升15點或0.41%；創業板指數開市報1908點，漲26點或1.4%。

各板塊普遍上升，半新股漲逾4%；化工、有色金屬、石油、電力、煤炭、鋼鐵、水泥、金融、房地產股靠穩；紡織機械股則偏軟。