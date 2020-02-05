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人行:流動性總量充足 今日無逆回購操作

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中國人民銀行表示，目前流動性總量充足，可完全滿足市場流動性需求，今日不開展逆回購操作。

人行在此前兩日累計淨投放5500億元(人民幣‧下同)後，今日轉為淨回籠300億元。

春節後首個交易日，人行公開市場周一進行1.2萬億逆回購操作，單日逆回購操作規模創下新高，7天和14天期中標利率並下調10個基點至2.4%和2.55%，當日淨投放1500億元；周二單日淨投放量增至4000億元。

據路透統計，今日公開市場逆回購到期量為300億元，周四和周五無到期。

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