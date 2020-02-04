中國財經 香港財經

中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松接受內地傳媒訪問表示，計及疫情規律和政府管控，料新型肺炎疫情對中國經濟影響屬暫時，對經濟最大衝擊並非數字本身，而是加劇恐慌，導致心理上蔓延，故穩定市場的核心是穩定對經濟後續增長的信心，以及政府治理能力的信心。

他就此提出兩方面建議。在經濟上，建議降低疫情管控的經濟成本，盡快恢復湖北以外的正常生產生活。而在市場層面，預料短期調整是不可避免，股指期貨、期權等衍生工具順暢交易，可減少正股沽壓，包括A股的衍生品管制放鬆，以及港股發展相關的衍生產品，以支持港股通投資者的風險對沖需求。

巴曙松稱，A股休市期間，海外市場已有相當調整，中國股市若休市時間過長，積累的風險會更大，故A股開市是正確選擇，亦可釋放市場風險；並預期疫症短期對餐飲、酒店、旅遊、航運、商務等服務業衝擊較大。

他又說，以恒指來看，與整體經濟景氣相關的能源材料等周期板塊跌幅高於消費，消費板塊跌幅較小，反映機構仍看好中國長期消費潛力，而一向看好中國消費潛力的外資成為穩定市場的重要力量，也表明外資傾向於認為疫情對中國消費的衝擊屬暫時。

市場風險方面，巴曙松指要特別注意流動性，特別是場內槓桿動向，兩市融資融券餘額在農曆新年前升至1.045萬億元人民幣，觸及2017年底高位後回落，若購入融資的投資者撤離股市，加上公募基金普遍倉位較高，對市場衝擊不小；另轉債市場亦值得重視，因表現較好，機構倉位比較重，股性較強，下跌幅度估計會較大。