中國財經

法國外貿銀行(Natixis)研究報告指出，新型冠狀病毒疫情的爆發，再次對中國經濟造成打擊，預計當局會快速推出相應政策，避免增長率急劇下滑，但由於使用利率政策短期內可能會受到通脹的限制，人民幣滙率是更加有效易行的調控政策，因此預計人民幣將會貶值。

報告稱，雖然內地去年12月宣布簽訂中美首階段經貿協定，對商業信心有所提振，但疫情的爆發再次對中國經濟造成打擊。此次疫情對經濟的影響將取決於病毒爆發和傳播的程度，也取決於政府的應對策略和措施。

該行認為，當前中國的經濟狀態比2003年沙士(SARS)前更加疲軟乏力，加之預計此次疫情爆發的高峰在首季，因此2020年首季增長可能將快速下滑，隨後將會逐漸穩定。

不過，經濟的緩慢復甦不足以支持政府實現2020年經濟相較2010年翻一番的國家經濟目標。因此，政府可能會迅速推出一系列刺激需求的政策。目前疫情對經濟的衝擊愈大，實現增長目標所需的政策擴張幅度也愈大。

報告認為，人民幣滙率是更加有效易行的需求面調控政策。現已看到人民幣滙率變動的跡象。而且，經濟基本面趨於疲軟和貨幣政策的潛在寬鬆都將造成人民幣的下行壓力。政府也可能採用針對性補貼和潛在基建投資等財政調控政策。