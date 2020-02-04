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新型肺炎疫情未見緩和，衝擊中國經濟。外電引述知情人士指出，中國的官員們正評估是否需要調降今年經濟增長目標；而就早前與美國簽訂的首階段貿易協議，中方希望在執行承諾上有一定靈活度。

消息稱，中國正考慮的事項包括可能調降GDP增速，他們亦考慮採取進一步的經濟刺激措施，包括提高預算赤字率上限、上調專項債發行規模等。

中國的最高領導層普遍在每年12月舉行的中央經濟工作會議批准全年經濟增長目標後，於翌年3月的全國人民代表大會公布。經濟學家早前料今年增長目標為6%左右，去年目標為6至6.5%。彭博經濟研究預計首季經濟增速或降至4.5%。而受疫情影響，原定於下月5日召開的全國人民代表大會或要推遲。

另據中美的首階段貿協，生效後首年，中國承諾在2017年採購規模基礎上增購價值767億美元的美國商品，次年進一步追加1233億美元的採購。「如果自然災害或其他不可預見的事件」導致任何一方無法遵守協議，兩國將磋商。消息表示，中方計劃在未來提出這要求。

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)發言人表示 ，美方尚未收到中方任何關於重新討論採購協議的要求。

此外，中國的國有液化天然氣進口商正考慮對合約履行宣布「不可抗力」。知情人士稱，中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)正作相關考慮，並已開始起草必要文件。

內地是全球最大原油進口國和第二大液化天然氣進口國，受疫情影響，石油消費量估計已下降20%，料導致燃料生產商減產及尋求延遲部分石油出貨。