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今日 10:56 中國財經

世銀:中國應對疫情有政策空間

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對於中國應對新型冠狀病毒肺炎疫情的措施，世界銀行表示支持，又認為北京政府有應對疫情的政策空間。

世銀發表聲明說，支持中國的應對努力，包括保持經濟韌性的措施，北京政府擁有應對疫情的政策空間，並已宣布注入了相當規模的流動性。

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)稍早亦表示，該組織支持中國政府在應對新型冠狀病毒疫情方面採取的措施，包括財政、貨幣和金融領域。中國經濟繼續展現出極強的韌性，並對此充滿信心。

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