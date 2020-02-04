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今日 10:13 中國財經

官媒倡予中小企業更低融資成本

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中國官媒《經濟日報》發表評論指出，為有效紓緩中小企業的疫情之痛，在穩增長降準降息基礎上，貨幣政策可以針對中小企業實施更低的融資成本安排，尤其是對疫情嚴重地區的中小企業，以及風險能力極度脆弱的初創企業，利率成本應突出差別化與特殊化。

評論指，貨幣政策應當力求精準，財稅政策應加大籌碼，保險政策應加大創新，勞動政策應增強彈性。建議要鼓勵金融機構開發並推出服務中小企業的專項貸款產品，同時支持疫情嚴重地區金融機構開展更低貸款利率的市場化操作。此外，應提倡金融機構對中小企業被迫延遲復工期間，所產生的利息給予一定程度減免，同時相應地給金融機構提供優惠的存準率和適度放寬宏觀審慎評估的支持。

評論又提出，應針對服務行業的中小企業推出特殊稅收政策安排，如一定期限的增值稅和所得稅減免，同時對旅遊、餐飲、影視娛樂及交通運輸業的中小企業予以財政補貼和財政貼息貸款傾斜。

此外，可考慮適當降低中小企業社保費率；對疫情損害嚴重的中小企業，保險公司應提供免費性保險產品供給，同時允許企業延時付繳已投保保費；對於疫情中和疫情後堅持不裁員的企業，可在社保費繳納比例、繳納時限上給予一定的寬許，對新增員工的中小企業，可提供一定程度返還其已繳社保費的優待。

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