中國財經

中國人民銀行公開市場今日將進行5000億元(人民幣‧下同)逆回購操作，其中7天期3800億元，14天期1200億元。據此計算，單日將淨投放4000億元，為1月15日以來單日最大。

春節後首個交易日，人行周一進行1.2萬億元逆回購操作，單日逆回購操作規模創下新高，並將7天和14天期中標利率下調10個基點至2.4%和2.55%。

業內人士認為，央行此舉令後續中期借貸便利(MLF)利率和貸款市場報價利率(LPR)下行幾成定局，開啟應對疫情的短期政策寬鬆之門。