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Alphabet上季收入遜預期 市後股價受壓



谷歌母企Alphabet第四季盈利106.7億美元，每股表現勝預期；期內收入升17.3%，遜預期；市後時段股價跌近4%，收市則抽高3.61%。

中國尋求美國彈性看待首階段貿協條款



外電報道，中國以新型肺炎疫情為「不可預見的天然災害」為由，期望美國彈性看待兩國達成的首階段貿易協議條款。

中國傳考慮降今年經濟增長目標



消息稱，中國官員正在評估新型冠狀病毒疫情對政府工作計劃的影響，包括是否調整今年經濟增長目標。

道指收市漲143點 曾飆374



美國製造業指數重回擴張，道指最多飆374點，但收市升勢收歛，只漲143點或0.51%，投資者對新型肺炎疫情仍有戒心。標指進賬0.73%，納指攀升1.34%。Nike獲分析員唱好，股價彈高3.08%；微軟抽高2.44%。Tesla與松下合作的電池廠截至去年底的季度轉賺，股價飆近兩成。

外圍焦點簡訊

￭ 美國ISM製造業指數1月升至50.9，高於預期。去年12月建築開支跌0.2%，市場原預期升0.5%。

￭ 消息：台灣鴻海預期，若新型肺炎疫情導致內地工廠持續停工，勢影響蘋果iPhone供貨。

￭ 美滙指數尾段漲0.46%，報97.84。美元兌歐羅升0.33%，兌日圓進賬0.31%。

￭ 紐約期金盤中逼近1600美元4周高位，收市倒跌0.4%，每盎斯報1582.4美元。

￭ 紐約期油曾低見每桶49.91美元，挫3.2%，收市仍跌2.8%；布蘭特期油下滑3.8%。

￭ 英國股市收市上揚0.55%，法國升0.45%，德國漲0.49%。

￭ 歐洲央行副行長金多斯：新型肺炎疫情帶來不確定性。

￭ 習近平周一主持政治局常務委員會會議，研究下一步疫情防控工作。

￭ 德國漢莎航空延長北京和上海航班停飛至2月28日；南京、瀋陽和青島航班停飛至3月28日。

￭ 交通運輸部數據：內地農曆新年假期境內出行人次按年銳減73%。

仲量聯行料今年中小型住宅價跌逾一成

仲量聯行大中華區及香港研究部主管黃志輝認為，經濟走下坡及政治問題未獲解決，中小型住宅價格今年或跌10%至15%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26318點，較昨日恒指收市低水39點。

￭ ADR港股比例指數報26368點，較港高12點。

￭ 興勝創建(00896)深水埗West Park本周五以先到先得方式發售10伙。

￭ 旅遊促進會憂月內行業出現骨牌式倒閉潮。

￭ 中國先鋒醫藥(01345)宣派特別息每股0.096元。

￭ 揚科(01460)獲提現金要約全購。

￭ 首創環境(03989)料全年盈利按年增長不低於50%。

￭ 中國船舶租賃(03877)料全年溢利按年增約25%。

￭ 信邦(01571)料全年盈利按年減少約48.9%。

￭ 堅寶(00675)料全年盈利按年增逾10倍。