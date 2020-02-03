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今日 16:12 中國財經

官媒:A股大跌非理性 羊群效應致恐慌

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A股今日在農曆新年假期後復市大跌，人民銀行旗下《金融時報》刊登評論員文章表示，疫情對中國經濟金融的影響是暫時的，而今日中國股市大幅下跌存在不少非理性因素，甚至是一種「羊群效應」引發的恐慌。

文章指出，疫情對中國經濟的影響是短暫的，也是有限的。其影響主要是第一季，而首季本來就是中國農曆春節，經濟增量佔全年比重並不高。很多的國際機構也認為，疫情不會改變中國經濟增長的基本面和長期向好的趨勢，毋庸置疑。

文章稱，此前的經濟金融數據已顯示，中國經濟發展中的積極因素仍在增多，經濟內在的韌性增強，都對經濟企穩和金融市場穩定運行形成長期的支撐。這些長期的利好因素，絕不會被暫時性的疫情所逆轉。此外，今日境外資金流入股市的量超過100億元人民幣，流入量比較大，反映國際金融市場和投資者看好中國。

文章又稱，今次疫情至今死亡率2.1%，甚至遠低於美國2018至2019年度流感死亡率，且世衞並未宣布中國或武漢為「疫區」，甚至呼籲各國不要採取涉及中國的旅行限制和貿易限制等措施。

文章強調，從醫用物品生產來看，中國在製造業方面的優勢無與倫比，特別是中國產業鏈非常完整，醫用物品和生活資料的供給供應恰恰主要依靠自己恢復生產解決，而不是進口或其他國家援助。這充分說明，中國強而有力的應對措施終將戰勝疫情，中國經濟也將隨之擺脫陰霾，企穩向好。

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