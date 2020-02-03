中國財經

在新型冠狀病毒疫情肆虐下，內地股巿在農曆新年假期後復市下挫，上證指數在鼠年首個交易日收插7.7%，失守2800點關口，創2015年8月以來最大單日跌幅，連跌兩日。兩市成交合計大跌逾35%至5194.8億元(人民幣‧下同)，近3000隻股份跌停。

上證指數開市見全日低位，低開2716點，挫259點或8.73%，其後跌幅輕微收窄，收市報2746點，挫229點或7.72%，成交2570.2億元。

深成指亦以全日最低位開市，低開975點或9.13%，報9706點，收市報9779點，挫902點或8.45%，成交2624.6億元。

滬深300指數報3688點，挫315點或7.88%；創業板指數報1795點，挫131點或6.85%。

板塊方面，醫療防疫板塊相對強勢，聯環藥業等多股逆市漲停。其他板塊則走低，開發區股插10%；鋼鐵、房地產、水泥、有色金屬、煤炭、電力股挫逾9%；金融、化工、石油股亦挫逾8%。

人民銀行開展1.2萬億元逆回購操作，創單日逆回購操作規模新高，同時中標利率下調10個基點，以維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕。

人民幣滙價走弱，兌美元在岸價(CNY)及離岸價(CNH)雙雙跌穿七算關口，現報7.0158和7.0164。官方開出的人民幣兌美元中間價報6.9249，較上日大幅下調373點子或0.54%，創1月13日以來新低。

路透引述消息人士透露，中國證監會敦促共同基金經理不要拋售股票，除非他們面臨投資者贖回。《21世紀經濟報道》亦引述消息稱，中證監昨晚向多家券商發出通知，要求今起暫停融券賣出交易，即停止沽空。

農曆新年期間，內地確診新型肺炎個案急增，多個國家相繼出現感染案例。國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒確診病例新增2829宗，令累計個案增加至1.72萬宗，361人死亡。