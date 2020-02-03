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今日 14:28 中國財經

商務部:政府精準施策營造良好營商環境

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中國商務部副部長王炳南表示，受春節因素影響，首季中國外貿進出口歷來是單月波動比較大的，外貿企業大多都是在正月十五以後開工出貨，這次新型冠狀病毒疫情正好和春節撞在一起，商務部正密切關注情況。實際上中央各部門和地方各級政府都為了企業做好出口工作，正在精準施策。

他稱，從商務部目前了解的情況看，很多外貿企業正在迅速恢復產能，各部門、各地方也在打贏疫情防控阻擊戰的同時，精準施策，幫助企業營造良好的營商環境，為企業減負助力。

王炳南表示，當局完全有信心、有能力打贏這次疫情防控阻擊戰，也相信處於全球供應鏈各環節的政府和市場主體，會為來自中國的商品、服務和輸華的商品提供更多的貿易便利。

發改委副主任連維良也表示，從目前情況看，疫情對當前經濟特別是對消費的影響在加大，尤其是對交通運輸、文化旅遊、酒店餐飲和影視娛樂等服務消費影響都是比較大的。現正處於春運期間，各種交通方式旅客發送量都明顯下降，電影票房、旅遊收入和餐飲收入按年也明顯下滑。但同時，網上購物、網上訂餐、網上娛樂等數字經濟新業態十分活躍。

他提到，疫情對經濟影響的大小，取決於疫情防控的進展和成效。強調這種影響是階段性的、暫時性的，不會改變中國經濟長期向好的基本面。雖然不少人拿2003年非典型肺炎(SARS，沙士)疫情對當時經濟的影響來推算此次疫情的影響，但現階段，內地的經濟實力、物質基礎和應對突發事件的能力，都比那時明顯增強。

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