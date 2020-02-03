中國財經

新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，A股復市後下挫逾8%。

路透引述4名消息人士透露，中國證監會敦促共同基金經理不要拋售股票，除非他們面臨投資者贖回。

了解窗口指導情況的基金公司消息人士稱，中國證監會向基金公司發出口頭指示，要求他們在不必要的情況下不得減持股票。

一位消息人士稱，中國證監會周日作出這個指示。

《21世紀經濟報道》亦引述消息稱，中證監昨晚向多家券商發出通知，要求今起暫停融券賣出交易，即停止沽空。報道又引述券商的內部指示文件，表明此前已存續的融券賣出倉單毋須強制歸還。