中國財經

新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，A股主要指數於鼠年首個交易日全線重挫逾8%。人民幣滙價走弱，兌美元滙價跌穿七算。

上證指數低開8.73%，失守2800點關口後，早段最多挫259點或8.73%，低見2716點，半日收報2734點，挫241點或8.13%，成交1761.29億元(人民幣‧下同)。

深成指近半日收報9798點，挫883點或8.27%，低見9706點，挫975點或9.13%，成交1903.03億元。

滬深300指數收報3676點，挫327點或8.17%；創業板指數收報1801點，挫126點或6.56%。

各板塊全線受壓，飛機製造股插近一成，鋼鐵、房地產、煤炭、水泥、石油、有色金屬、電力股挫逾9%；金融、化工股亦挫逾8%。

人民銀行開展1.2萬億元逆回購操作，創單日逆回購操作規模新高，同時中標利率下調10個基點，以維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕。

人民幣滙價走弱，兌美元在岸價(CNY)及離岸價(CNH)雙雙跌穿七算關口，現報7.0158和7.0164。官方開出的人民幣兌美元中間價報6.9249，較上日大幅下調373點子或0.54%，創1月13日以來新低。

《21世紀經濟報道》引述消息稱，中證監昨晚向多家券商發出通知，要求今起暫停融券賣出交易，即停止沽空。報道又引述券商的內部指示文件，表明此前已存續的融券賣出倉單毋須強制歸還，

農曆新年期間，內地確診新型肺炎個案急增，多個國家相繼出現感染案例。國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒確診病例新增2829宗，令累計個案增加至1.72萬宗，361人死亡。