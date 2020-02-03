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今日 10:48 中國財經

A股早段挫逾7% 人民幣跌穿七算

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A股早段維持跌幅，上證指數及深成指齊齊挫逾7%。人民幣兌美元在岸價(CNY)及離岸價(CNH)雙雙跌穿七算關口。

上證指數現報2744點，挫232點或7.81%，最低見2716點，挫259點或8.73%，成交1461.44億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9844點，挫837點或7.84%，低見9706點，挫975點或9.13%，成交1616.57億元。

滬深300指數報3691點，挫312點或7.8%；創業板指數報1816點，挫110點或5.75%。

各板塊全線走低，鋼鐵、房地產、水泥、煤炭、石油、電力股挫逾9%；有色金屬、化工、金融股亦挫逾8%。

人民銀行開展1.2萬億元逆回購操作，創單日逆回購操作規模新高，人行分別進行7天期9000億元及14天期3000億元逆回購操作，中標利率分別為2.4厘和2.55厘，各分別較上次下調10個基點。

人民幣兌美元在岸價及離岸價雙雙跌穿七算關口，最低分別低見7.0121和7.0117，較上日跌逾1%。官方開出的人民幣兌美元中間價報6.9249，較上日大幅下調373點子或0.54%，創1月13日以來新低。

前國家外滙管理局國際收支司司長管濤表示，是次新型冠狀病毒肺炎疫情對人民幣滙率的影響，取決於疫情發展，預計未來疫情對於人民幣滙率將是臨時性衝擊，隨着疫情集中爆發期到來及其實質經濟影響進一步顯現，人民幣將階段性承壓。

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