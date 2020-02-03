中國財經

中國交通銀行金融研究中心發布新型冠狀病毒疫情對經濟金融的影響及政策建議的報告稱，是次疫情對中國經濟運行的衝擊將強於沙士(SARS)疫情。預計首季消費增速顯著下降，不排除1、2月消費負增長的可能；受衝擊最嚴重的是旅遊、住宿、餐飲、交通運輸等相關消費。

報告認為，疫情衝擊短期經濟增長，首季經濟增速可能下降到5.2%至5.5%；次季之後經濟增長有望回穩，關鍵看疫情持續的時間。預計2020年經濟運行將呈前低後高特徵，受疫情發展不確定性的影響，全年經濟運行可能存在三種不同走勢。

報告建議，財政政策穩增長的力度應該加大，適度提升財政赤字率到3%或者更高；加大定向支持力度，盡快促進消費擴張和生產恢復；對疫情影響較大的中小微型企業、城市個體工商戶、農民工等微觀主體建議通過定向減稅、發放補貼等方式進行救助支持；專項債規模可以適度提高到3萬億或者更高；可以考慮發行特別國債；明確地方政府穩增長的責任，消除不作為現象。

金融政策應充分利用貨幣政策空間，提升定向支持政策落地效率。可靈活運用定向流動性調節工具，全面或部分降準以提升銀行信貸投放能力；MLF操作利率下調提前至2月20日前壓降貨幣市場資金利率；對於疫情融資、中小微融資支持力度較大的銀行實施更加彈性的監管和定向支持；以及健全預期管理、引導市場情緒。