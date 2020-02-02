熱門：

今日 16:45 中國財經

調研機構料內地疫情影響手機出貨量

放大圖片

調研機構Strategy Analytics發布報告，估計內地新型冠狀病毒爆發，將打擊上半年中國和全球經濟，全球智能手機出貨量將較預期少2%。

報告認為，全球有七成智能手機在內地生產，內地疫情將影響全球智能手機的供應鏈及產能；同時，隔離導致工廠開工延誤，還有暫時勞動力供應短缺等問題下，預測今年智能手機出貨量將較預期少2%，中國手機出貨量更會較估計降5%。

Strategy Analytics強調，若疫情未能在2月下旬及3月得到有效控制，對市場負面影響將進一步擴大和惡化。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads