中國財經

調研機構Strategy Analytics發布報告，估計內地新型冠狀病毒爆發，將打擊上半年中國和全球經濟，全球智能手機出貨量將較預期少2%。

報告認為，全球有七成智能手機在內地生產，內地疫情將影響全球智能手機的供應鏈及產能；同時，隔離導致工廠開工延誤，還有暫時勞動力供應短缺等問題下，預測今年智能手機出貨量將較預期少2%，中國手機出貨量更會較估計降5%。

Strategy Analytics強調，若疫情未能在2月下旬及3月得到有效控制，對市場負面影響將進一步擴大和惡化。