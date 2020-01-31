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儲局副主席:債息倒掛與美經濟無關 不足憂



美國聯儲局副主席克拉里達稱，不擔心美國國債孳息曲線近期再度倒掛，因為倒掛非關美國經濟前景，而是受中國新型肺炎疫情或打擊全球經濟的因素影響。

美航全線暫停美國飛中國航班 達美及聯航下周四起停飛



美國航空稱，即時停止美國飛中國內地的航班服務，直至3月27日；美國飛香港的航線續營運。達美航空2月6日至4月30日暫停中國航班。聯合航空2月6日至3月28日暫停所有美國飛北京、成都和上海的航班。

美國將冠狀病毒列為緊急衞生事件



美國白宮將新型冠狀病毒疫情列為美國公共衞生緊急事件，並臨時禁止有潛在傳播新型肺炎風險的人進入境內，同時強制要求從武漢撤回國的195名美國人隔離14天。

美停赴華航機 道指收市瀉603點



全球愈來愈多地方出現新型肺炎確診個案，華爾街投資者憂慮經濟受疫情影響，美股道指曾急瀉689點，收市仍挫603點或2.09%；標指下滑1.77%；納指也扭升為跌1.59%。Caterpillar今年盈利預測令人失望，行政總裁警告全球經濟面對不確定因素，股價跌2.97%。蘋果跳水4.43%。亞馬遜逆市高收7.38%，盤中曾漲近10%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部去年12月個人消費開支按月放緩至升0.3%，符預期；個人收入放緩至升0.2%，稍遜預期。密歇根大學1月美國消費者信心指數終值為99.8，高於預期。

￭ 美滙指數尾段跌0.49%，報97.39；避險需求支持日圓兌美元漲0.57%。英鎊及歐羅兌美元分別急升0.84%及0.56%。

￭ 紐約期金收市跌0.08%，每盎斯報1587.9美元。

￭ 紐約3月期油收市跌1.1%，每桶報51.56美元；布蘭特4月期油挫1.2%。

￭ 歐洲央行管理委員會成員雷恩：央行上調利率遙不可及。

￭ 英國於當地周五晚上11時，即本港今早7時正式脫歐。

￭ 英國股市收市跌1.3%；德國下滑1.33%；法國回吐1.11%。

￭ 為應對新型冠狀病毒疫情，印尼將限制從中國進口食品。

港航料新肺炎礙次季表現 正評估員工需求



香港航空稱，新型冠狀病毒的爆發令人極為擔心，預計旅行需求低迷情況持續到第二季，公司正評估人手需求。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25910點，較昨日恒指收市低水403點。

￭ ADR港股比例指數報26092點，較港低219點。

￭ 復旦張江(01349)料全年淨利潤增長超過50%。

￭ 飛思達(01782)料全年淨盈利減少約50%。

￭ 新豐泰(01771)料全年盈利按年跌不超過45%。