中國財經 時事脈搏

投行美銀發表研究報告，指儘管新型冠狀病毒肺炎疫情的嚴重程度和持續性未明，基本預測今年首季中國國內生產總值(GDP)按年增速將減慢至5%，預計中國將推出針對性補助和降低融資成本等措施以支持經濟。

該行把今年中國GDP按年增速預測調低至5.6%，原為5.8%，但把明年預測由5.6%調升至5.8%。

報告認為，春節假期消費暫時中斷的情況可能不會在1至2個月內的宏觀數據之中反映，假期延長亦會降低春節消費數據的可比性。

美銀表示，新型冠狀病毒疫情將會對家庭消費產生影響，程度視乎爆發持續時間。最壞的情況是，如果疫情進一步惡化使工業生產在更長時間內被打斷，今明兩年GDP將可能降至5%及5.5%。

報告說，在疫情爆發之前，市場疑惑金融寬鬆狀況能夠維持多久，現在由於對抗病毒的不確定性上升，中國最高決策層不太可能在短期內撤回信貸伸延或財政補助等支持增長的措施，預期政府將會推出區域性和行業性的針對性補助計劃，以及降低實體融資成本的措施。

報告指出，對比2003年，當時政府擔心房地產市場過熱問題而經濟處於上行，現在關於過度寬鬆的憂慮相對大減。因此，由中央至地方更多的財政轉移、服務業的稅務寬免，尤其是交通運輸、旅遊、餐飲和酒店等，以及降低政府供款等措施將可能再次被採用，政府還可能會刺激投資特別是醫療設施，和調降貸款利率。