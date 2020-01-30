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華為促澳洲效法英國允參建5G網絡

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英國容許華為參建5G網絡後，後者正藉此機會推動澳洲重新考慮其禁令。

2018年，澳洲率先宣布限制舉措，阻止華為參與該國5G網絡部署。官員們當時表示，鑑於5G網絡的漏洞，不能信任華為建設網絡。特朗普政府隨後向五眼聯盟中的其他盟友施壓，要求他們也阻止華為建設5G網絡。但英國周二決定允許華為參與該國5G網絡非敏感部分的建設，同時為該公司在英國5G市場的份額設定35%的上限。

華為暗示，正尋求讓澳洲政府重新考慮其禁令。華為澳洲企業公共事務總監Jeremy Mitchell在一份聲明中指出，英方決定表明，澳洲官員在5G網絡的特性方面得到不正確的建議，亦表明有辦法可以做到既不把一些供應商排除在外，又能管控5G網絡的安全。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)發言人稱，該國的立場保持不變，這是政府從澳洲國家利益出發做出的決定，並將堅持這一決定，它不針對某一家運營商。當地官員亦說，在5G網絡中，核心和外圍部分的區別並不存在。

另外，紐西蘭亦已禁止華為參與其5G網絡建設。2018年底，紐西蘭政府阻止了運營商Spark New Zealand購買華為設備。該國通訊安全局負責人Andrew Little表示，英方決定不會影響紐西蘭的政策。

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