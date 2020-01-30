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科技抗疫 騰訊夥五醫療平台提供網上義診

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內地新型肺炎疫情肆虐，騰訊(00700)聯合內地五大互聯網醫療服務平台，以科技抗疫。

內媒報道，微醫、好大夫在線、企鵝杏仁、醫聯、丁香醫生等互聯網醫療服務平台，聯同騰訊就新型肺炎提供免費網上義診服務。

用戶可透過微信搜索騰訊醫典、騰訊健康小程序，或以微信支付頁面的醫療健康服務，在全國新型肺炎疫情實時查專區直達免費義診專區，獲得居家防護、導診建議、心理諮詢等網上醫生問詢服務。

其中，微醫發動逾1.3萬名來自全國三甲醫院為主的呼吸科、感染科、內科專家，成立互聯網總醫院，為用戶提供免費網上諮詢服務。另好大夫在線基於平台21萬公立醫院醫生資源和互聯網的資源配置優勢，根據患者問診量變化，調配義診醫生資源。

對於需要居家隔離的無症狀、輕症人群，好大夫在線、醫聯、企鵝杏仁提供居家隔離照護服務，包括近期有接觸史，但沒有症狀或症狀輕微的疑似感染人群，可於網上提出照護申請。

企鵝家庭醫生居家隔離網上陪護服務，包括居家監測管理、7x24小時網上諮詢、電子檔案建立、就診轉診指導等服務。

醫聯除提供約2500名醫生參與免費網上義診，並聯手中日友好醫院和朝陽醫院呼吸科專家，根據新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第4版)，製訂居家隔離解決方案。

丁香醫生有逾500名三甲醫院主治以上醫生，為湖北用戶提供免費網上義診服務。

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