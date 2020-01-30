中國財經

內地新型冠狀病毒疫情蔓延，拖累內地經濟表現，離岸人民幣(CNH)持續走弱，兌美元跌穿「七」關口，是今年首次，低見7.0038，觸及一個月低位。

截至香港時間下午3時56分，離岸價報6.9954，跌逾250點子。

中國社科院經濟學家張明發表評論，指由於新型冠狀病毒疫情爆發，中國首季經濟增長可能會降至5%，甚至更低，或迫使當局出台更多刺激措施。

國家衞健委公布，累計確診新型冠狀病毒肺炎7711宗，170名病患死亡，治愈出院人數124名，共有疑似病例1.22萬宗。