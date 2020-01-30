中國財經

台灣行政院發言人Kolas Yotaka指出，武漢肺炎疫情對台灣經濟勢必一定會帶來某種程度的影響，但呼籲國民對台灣經濟發展要有信心。

Kolas Yotaka在記者會上表示，中國境內消費生產力倘因武漢肺炎而降低，可能影響台灣出口表現，因中國佔台灣出口比例的四成，若沒有調整仰賴中國出口，是會受到影響。但她強調，過去3年，在台灣刺激內需，包括前瞻基礎建設、鼓勵台商回台投資、持續推動公共建設，讓台灣受到衝擊可能相對小。國安基金、四大政府基金會亦密切關注台股，但國安基金還不到進場時機。

被問及武漢肺炎對台灣經濟的影響，台灣國家發展委員會副主任委員鄭貞茂指出，目前台灣武漢肺炎只有些許個案，而據國際機構預測對中國經濟影響有1個百分點，對台灣的影響並沒有那麼嚴重。他相信，疫情不太可能影響台灣的投資或出口，因為在中國內地經營的台灣公司可能會加速將投資滙回台灣。

另外，路透引述台灣央行官員表示，央行有信心、有能力維持市場的穩定，並會持續密切關注滙市波動。若有不規則因素的波動，央行會進場維持市場秩序。

台灣股市今日急跌近6%，加權指數收報11421點，挫696點或5.75%，創史上最大點數跌幅，並創近3個月以來新低。