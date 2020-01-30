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聯儲局維持利率不變 符合預期

聯儲局一連兩日舉行今年首次議息會議，在本港時間周四凌晨3時宣布，將聯邦基金指標利率維持在1.5厘至1.75厘區間不變。不過，聯儲局輕微調高超額準備金利率(IOER)，由1.55%上調至1.6%。

鮑威爾:新型肺炎疫情對增長前景構成風險

美國聯儲局議息後維持利率不變，會後聲明反映，聯儲局承諾推動通脹回升至局方目標2%。聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)會後見記者，表示新型肺炎疫情對增長前景構成風險，成為其中一個風險因素。

美商務部長羅斯傳取消訪華

英國《金融時報》引述知情人士透露，美國商務部長羅斯原本計劃下月訪問中國，但考慮到內地正全力抗疫，美國政府決定取消羅斯訪華的計劃。

蘋果上季多賺11%股價破頂



蘋果公司去年第四季智能手機iPhone銷售，錄得2018年以來首次回復增長，帶動季度業績勝預期，盈利上升11.4%，至222億美元（約1731.6億港元）。期內收入達到918億美元（約7160億港元），增近9%，收入及每股盈利均創出新高。

蘋果績優「抗疫」道指微升11點

雖然市場憂慮新型肺炎疫情進一步惡化，同時觀望聯儲局公布議息決定，惟美股未受衝擊，加上蘋果業績勝預期，新iPhone大賣推動季度盈利表現，股價曾漲逾3%破頂，道指周三受惠繼續高開，最多升221點，後升幅收窄。道指收市升11點或0.04%；標指跌0.09%；納指升0.06%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國總統特朗普周三在白宮舉行簽署《美墨加協定》。

￭ 微軟截至12月31日止第二季每股經調整盈利為1.51美元，優於預期的1.32美元；收入按年升14%至369.1億美元。

￭ 美國商務部公布，去年12月商品貿易逆差初值，從去年11月的630億美元擴大至683億美元，市場預期為650億元。

￭ 紐約期金升0.04%，每盎斯報1570.40美元。

￭ 紐約期油收市跌15美仙或0.3%，每桶報53.33美元。布蘭特期油升0.5%。

￭ 歐洲議會751名議員周三對英國首相約翰遜提出的脫歐協議進行最終投票並通過，同時安排儀式歡送73名英國成員。





大摩：中國GDP恐拖低1.1百分點

摩根士丹利發表報告，認為疫情已經導致中國經濟活動暫停，對中國以至全球經濟增長帶來短期壓力。若疫情高峰期持續到3至4個月後才出現，或拖低中國上半年經濟增長最多1.1個百分點。

本地焦點簡訊

￭ 恒指夜期跌103點，報27022點，低水139點。

￭ ADR港股比例指數報27069點，較港低90點。

￭ 港元3個月或以下拆息全線上升，其中隔夜拆息抽高逾半厘至2.03571厘。

￭ 傳滙豐控股（00005）因擔心土耳其貨幣的波動及當地經濟前景，正考慮出售土耳其的業務。

￭ 小米集團(01810)向武漢市慈善總會捐贈1000萬元人民幣重點支持5間武漢醫院，採購對抗疫情醫療物資與設備。

￭ 華人置業（00127）向大股東劉鑾雄妻子兼執行董事陳凱韻（甘比），出售一批債務證券，交易上限金額為80億元。