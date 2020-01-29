中國財經

人民銀行上海總部表示，為貫徹落實黨中央、國務院工作部署，全力配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，各金融機構要切實提高政治站位，增強做好疫情防控工作的責任感、緊迫感，加大對疫情防控工作和上海經濟穩定的金融支持力度，配合做好相關金融服務和應急保障工作。

人行提出，加大對疫情防控的資金支持；其中，支持涉及疫情防控和社會民生領域的信貸需求。預留專項信貸資金，並鼓勵在定價方面給予優惠。對於疫情防控相關的衞生防疫、醫藥及設備生產供應、科研攻關、建築施工、物資運輸等領域的應急資金需求，要特事特辦，開闢快速通道，執行快速審批流程，提升金融服務效率。對於受疫情影響出現暫時性經營困難的企業尤其是小微企業，要有針對性地提供金融支持，幫助其緩解經營壓力。不得對有發展前景但暫時受困的企業盲目抽貸、斷貸。

此外，要支持金融機構及相關企業債券發行需求。支持金融機構通過發行金融債券、特定用途債券等，加大對衞生防疫、醫藥產品製造及採購、科研攻關等領域及受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊業的資金支持力度，鼓勵承銷商加大對上述領域企業發行債券的承銷力度。

人行又要求，繼續做好機構投資者進入銀行間債券市場線上備案工作；有效運用貨幣政策工具加強流動性支持。建立疫情防控支付服務保障，開通疫情防控緊急撥付「綠色通道」；確保財政專項資金快速及時到位；維護支付清算系統穩定運行，保障相關資金滙劃及時高效；優化相關企業開戶服務，強化支付服務保障。