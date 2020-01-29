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內地有超市現恐慌性採購 商務部:供應有保障

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商務部市場運行司副司長王斌表示，近數天，部分地區生活必需品市場集中採購增多，在個別城市的超市出現恐慌性集中採購現象。

王斌接受新華社訪問時強調，全國商品市場供應有充足保障，各級政府部門和企業正在全力調運補貨，增加市場供應，搶購後的空架現象是暫時的，呼籲消費者要對保障市場供應有信心，不要擔心，不必恐慌，要按需理性消費，給商貿企業留出必要的補貨上架時間。

王斌又稱，要求大型商貿骨幹企業發揮帶頭示範作用，發揚「一方有難、八方支援」的精神，切莫囤積居奇、借機漲價。

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