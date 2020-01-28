中國財經

中國銀保監會要求，各銀行保險機構把疫情防控工作作為當前最重要的工作，開通金融服務綠色通道，保障疫情防控工作。

銀保監會指出，各銀行應保證應急物資採購現金的支取，特事特辦做好慈善組織定向捐贈金融服務。各保險公司要主動排查理賠出險客戶，對疫情影響嚴重地區開通24小時受理理賠報案，對感染新型冠狀病毒的出險理賠客戶應先行賠付。安排專項信貸額度，開發專屬保險產品，支持疫情防控單位。

各銀行應向疫情嚴重地區和疫情防控醫療機構、生產企業安排專項信貸額度，採取減免手續費用、減免逾期利息等措施支持受疫情影響企業。各保險公司加快開發針對醫護和疾控人員及其家屬的專屬保險產品和服務，鼓勵保險資金為疫情防控工作提供融資。

此外，做好受困企業金融服務。對受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，以及有發展前景但暫時受困的企業，要求銀行不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。通過調整區域融資政策、內部資金轉移定價等措施，提升受疫情影響嚴重地區的金融供給能力。

同時，強化對受疫情影響群眾的金融服務。對受疫情影響暫時失去收入來源的人群，要求銀行在信貸政策上予以適當傾斜，靈活調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限；要求保險機構優先處理感染新型冠狀病毒的出險理賠客戶。