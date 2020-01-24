中國財經

國際貨幣基金組織(IMF)前副總裁、世界經濟論壇執行董事朱民表示，對中國今年實現6%的經濟增速非常有信心。

朱民在達沃斯出席世界經濟論壇期間接受中新社訪問時指出，在中美經貿關係取得進展、建設5G等有利因素推動下，中國經濟能夠走穩走好。他稱，去年中美貿易摩擦引起巨大的影響，但中國外貿增速仍顯著高於全球平均水平，說明中國應對「非常沉穩、非常之好」，且實現了交易夥伴的多元化。

朱民指出，考慮到中美經貿關係已經取得進展，今年貿易將有望成為中國經濟增長的重大推動力。同時，隨着中美經貿關係取得進展，整個全球經濟環境有所穩定，壓力有所減少，所以對華投資也會有所增加。

他續稱，今年仍將是中國外資流入大年。自中美貿易摩擦以來，外資進入中國的勢頭仍不減，中國推出一系列改革開放措施，大量資本進入中國的金融市場。去年外資已佔中國股票市場日交易量的10%，幾乎已達到國際平均水平，因此看得出外資看好中國經濟、看好市場。而今年因為中國經濟趨穩，外資會繼續進來。

談及5G發展，朱民指出，今年還是中國科技大年。中國現在全面部署5G，各地都推出5G基站建設政策，全國有370萬個4G基站，佔全球基站的52%左右。現在都要準備用5G取代。這將是巨大的消費拉動。

朱民強調，現在討論「保六」沒有任何意義，中國經濟會平穩地走下去，上述幾條就足以推動中國經濟走好、走穩，但仍要繼續推進改革、市場化，提高效率，為未來經濟增長打好基礎。