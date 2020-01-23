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今日 18:27 中國財經 即巿股評

【深股通戰報】資金淨走逾56億 美的淨出近15億

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新型肺炎疫情持續擴大，拖累A股在農曆豬年最後一個交易日下跌。其中，深成指更收挫逾3%，全日收市報10681點，挫390點或3.52%，成交4815.48億元(人民幣‧下同)。總結豬年，深成指大漲39.01%。

「深股通」全日有高達56.19億元資金淨流出。綜合滬深兩市，北向資金今日淨流出117.61億元，淨流出額歷史次高。(根據港交所提供的「深股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

「深股通」十大成交個股：

第一為五糧液(000858.SZ)；錄5.48億元淨出。
第二為美的集團(000333.SZ)；錄14.87億元淨出。
第三為格力電器(000651.SZ))：錄4.01億元淨出。
第四為立訊精密(002475.SZ)；錄2.56億元淨出。
第五為海康威視(002415.SZ)；錄3.65億元淨出。
第六為寧德時代(300750.SZ)；錄2.89億元淨入。
第七為京東方A(000725.SZ)；錄1.54億元淨入。
第八為萬科A(000002.SZ)；錄1.41億元淨出。
第九為平安銀行(000001.SZ)；錄2.85億元淨出。
第十為牧原股份(002714.SZ)；錄110萬元淨入。

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