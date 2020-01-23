中國財經

新型肺炎疫情持續擴大，武漢因應疫情「封城」，拖累A股在農曆豬年最後一個交易日下跌。上證指數失守3000點大關，收挫2.75%，創有史以來春節前交易日最大跌幅。市場交投熾熱，兩市成交合計增逾14%至8090億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計跌3.22%，連跌兩周，累挫3.74%。總結豬年，滬指累升13.68%。豬年日高見3288點，日低見2613點。

上證指數今早開市跌22點，早段反覆下滑，其後跌幅加劇，全日收市報2976點，挫84點或2.75%，最低見2955點，挫105點或3.44%，成交3274.9億元。

深成指亦下滑，更收挫逾3%，全日收市報10681點，挫390點或3.52%，最低見10572點，挫499點或4.51%，成交4815.48億元。

總結豬年，深成指大漲39.01%。豬年日高見11115點，日低見7695點。

滬深300指數報4003點，挫128點或3.1%；創業板指數報1927點，挫66點或3.32%。

分析師表示，市場繼續關注新型冠狀病毒疫情，預計節後仍將保持謹慎情緒；若疫情繼續擴散，避險情緒可能急升。

各板塊幾乎全線受壓，水泥股挫逾4%；房地產、石油、鋼鐵、化工、煤炭、金融、有色金屬股挫逾3%；電力股亦挫逾2%；僅得半新股漲1%。

內地股市將於明日至下周四(24日至30日)休市，下周五(31日)起照常開市。

新型冠狀病毒肺炎疫情進一步惡化，並攻陷內地多個省份。內地25個省累計確診病例升至逾571宗，重災區湖北省有17人死。武漢從今早10時起，全市公交、地鐵、渡輪及長途客車停運，機場及火車站離開通道關閉，市民無特殊原因不得離開武漢。