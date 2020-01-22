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昨日 22:48 中國財經

習近平盼德國為中企提供公平競爭條件

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國家主席習近平與德國總理默克爾通電話時表明，希望德方繼續為中國企業創造公平競爭的條件。

習近平表示，中國同有關國家開展經貿合作不會影響包括歐方和德方在內其他交易夥伴的利益，中國市場將繼續增長。中方願同德方本着合作共贏精神對雙邊經貿、科技、人文等各領域合作進一步作出規劃。中方亦願同德方加強在應對氣候變化、世界貿易組織改革等全球經濟治理問題上的溝通。

默克爾指出，德方高度重視同中國發展合作夥伴關係，讚賞中國市場對德國保持開放，德國市場也將繼續對中國保持開放，並將公正對待包括中國在內的各國企業。

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