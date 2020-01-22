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今日 15:58 中國財經

鴻海擬拓5G及AI業務 威州廠今年投產

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鴻海集團創辦人郭台銘承諾，美國威斯康星州的電子工廠今年將開始生產。

郭台銘在台北的公司年會上表示，上述工廠將在今年建成並投入運營，將助公司製造第五代無線和人工智能(AI)應用組件的願景。

他補充說，今年將在美國花費大量時間，並計劃派遣更多員工到美國，幫助加大生產並建立供應鏈。

另外，鴻海董事長劉揚偉指出，公司將發展汽車、健康、機械人、5G、人工智能和半導體業務。他稱，鴻海計劃今年提高毛利率和每股純益，並將投資新技術並提高獎金吸引新人才。

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